Полуфинальный матч Australian Open-2026 между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым вошёл в историю турнира как самый продолжительный.
Испанский теннисист одержал победу над представителем Германии в пяти сетах — 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. Соперники провели на корте 5 часов 27 минут, установив рекорд нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии.
Предыдущее самое длительное противостояние турнира длилось 4 часа 33 минуты — тогда встречались Стэн Вавринка и Артур Хеа.
Победа позволила Алькарасу впервые выйти в финал Australian Open.