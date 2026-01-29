Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем финале Australian Open против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Арина Соболенко
Арина Соболенко globallookpress.com

«У нее мощные, глубокие и плоские удары.  С этим непросто справиться, но да, у нас богатая история взаимоотношений.  Она потрясающая теннисистка.  У нас было много запоминающихся сражений и финалов.  Мы с ней стали другими игроками по сравнению с финалом 2023 года.  Мы прошли через разные испытания, стали сильнее морально и физически, и теперь показываем более качественный теннис.  Я собираюсь подойти к этому матчу совершенно по-другому чем в тот раз», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, что в полуфинале Рыбакина смогла победить Джессику Пегулу из США, а Арина Соболенко оказалась сильнее Элины Свитолиной из Украины.