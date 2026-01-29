Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в мировом рейтинге, одержала победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2026 года.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Она обыграла американку Джессику Пегулу, которая находится на шестой строчке рейтинга, со счеом 6:3, 7:6 (9:7). В одном из ключевых моментов матча, когда Рыбакина вела со счетом 5:3, она не смогла реализовать четыре матч-пойнта, поданные на подаче Пегулы.

Игра длилась 1 час 40 минут. За это время Рыбакина реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов, не допустила ни одной двойной ошибки и подала пять эйсов. Пегула, в свою очередь, записала в свой актив два эйса и три из четырёх брейк-пойнтов.

В финале турнира Рыбакина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Соболенко ранее обыграла украинку Элину Свитолину (12-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:3.