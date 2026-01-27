Немец Александр Зверев, одолевший в 1/4 финала Australian Open 2026 американца Лёнера Тьена, оценил свое физическое состояние.

Александр Зверев
Александр Зверев globallookpress.com

«Последние 10 дней я чувствовал себя хорошо, без боли — это очень здорово.  Я такого давно не испытывал, месяцев 12, наверное.  Это очень хорошая точка отсчёта.  Ощущаю, что играю хорошо.  Я счастлив на корте, потому что играю без боли и на хорошем уровне.

Конечно, победа всегда помогает.  Когда ты выигрываешь, автоматически становишься счастливее как спортсмен, но я бы сказал, что мой лучший теннис был, наверное, на "Ролан Гаррос" в 2022 году, где я травмировался.  Может, это и была моя лучшая игра.

Когда ты сражаешься с травмами, болями и неприятностями, чувствуешь, что не можешь свободно двигаться, ты устаёшь ещё и морально.  Следовательно, ты особо не пытаешься атаковать.  Может, ты не так зависишь от своего тела, но я поработал над своей игрой, поработал над агрессивным теннисом.  Если эти составляющие у меня сработают, успех придёт», — приводит слова Зверева Punto de break.