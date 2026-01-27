Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над американцем Лернером Тьеном в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).
Матч продолжался 3 часа 13 минут. Зверев выполнил 24 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.
Тьен ответил 11 подачами навылет, совершил 9 двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх.
Зверев стал первым участником полуфинала Australian Open. За выход в финал он сыграет с победителем встречи между Карлосом Алькарасом (Испания) и Алексом Де Минауром (Австралия).