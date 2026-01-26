Елена Рыбакина из Казахстана успешно преодолела стадию четвёртого круга Australian Open — 2026 и вышла в четвертьфинал турнира.
В матче 1/8 финала пятая ракетка мира уверенно обыграла бельгийку Элисе Мертенс в двух сетах — 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 18 минут.
Рыбакина выполнила 10 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.
Мертенс ответила тремя эйсами, шестью двойными ошибками и не смогла использовать единственный заработанный брейк-пойнт.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии казахстанская теннисистка сыграет с победительницей встречи между австралийкой Мэддисон Инглис, пробившейся в основную сетку через квалификацию, и второй ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.