17-я ракетка мира Наоми Осака снялась с Australian Open по состоянию здоровья.

Наоми Осака globallookpress.com

«Мне пришлось принять трудное решение — сняться с турнира, чтобы заняться тем, на что указало моё тело после последнего матча.

Я была очень воодушевлена возможностью продолжать выступление, и это значило для меня очень многое, поэтому необходимость остановиться здесь разбивает мне сердце. Но я не могу рисковать ещё больше своим здоровьем, возвращаясь на корт.

Спасибо за всю любовь и поддержку — я очень благодарна всем за то, как сильно меня поддержали. И спасибо всей моей команде за то, что всегда были рядом со мной, а также организаторам турнира за их доброту», — написала Осака на своей странице в социальных сетях.

В третьем круге японка должна была встретиться с Мэддисон Инглис из Австралии. Австралийка в матче 1/8 финала турнира сыграет против польки Иги Свентек.