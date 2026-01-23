В третьем круге австралийского мэйджора россиянка Диана Шнайдер (22) уступила в двух сетах украинке Элине Свитолиной(12) со счетом 6:7 (4:7), 3:6.
Их противостояние длилось 1 час 35 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету ее соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.
В 1/8 финала турнира Элина Свитолина сыграет с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мирра Андреева (Россия).