В матче третьего круга на Открытом чемпионате Австралии россиянин Андрей Рублев (15) уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (21) со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Андрей Рублев globallookpress.com

Соперники были на корте чуть более двух часов. За это время аргентинец сделал 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

Рублев подал навылет 5 раз, допустил 4 двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 3 заработанных.

Следующим соперником Серундоло на мэйджоре станет победитель пары Александр Зверев — Кэмерон Норри.