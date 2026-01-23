Россиянин Даниил Медведев (12-я ракетка мира) будет играть в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Даниил Медведев globallookpress.com

В третьем круге он уступал венгру Фабиану Марожану (47) о ходу встречу 0:2 по сетам, но смог переломить ситуацию в свою пользу и выиграть в пяти партиях — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Соперники были на корте 3 часа 46 минут. За это время россиянин 19 раз подал навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовал 11 из 28 брейк-пойнтов.

Марожан не выполнил ни одного эйса при двух двойных ошибках и использовал 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных за матч.

В следующей стадии россиянин сразится с американцем Ленером Тьеном (29), который обыграл португальца Нуну Боржеша (46) со счетом 7:6 (11:9), 6:4, 6:2.

В еще одном матче американец Томми Пол (20) переиграл Алехандро Давидович-Фокину (14). При счете 6:1, 6:1 в пользу Пола испанец отказался от дальнейшей борьбы.