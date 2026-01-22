Знаменитый швейцарский ветеран Стэн Вавринка (139) пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв француза Артюра Жа (198) со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3)

Стэн Вавринка globallookpress.com

Соперники были на корте 4 часа 32 минуты. За это время Вавринка реализовал 4 брейк-пойнта из 13, выполнил 11 подач навылет и допустил три двойные ошибки.

Жа сумел выполнить 13 эйсов, реализовать 4 брейк-пойнта из 14. Он также допустил шесть двойных ошибок

В матче третьего круга 40-летний Вавринка сыграет с американцем Тейлором Фрицем.