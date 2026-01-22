Завершились два матча у женщин в парном разряде с участием россиянок Завершились два матча первого круга у женщин в парном разряде с участием россиянок на Открытом чемпионате Австралии

Вера Звонарева globallookpress.com

Людмила Самсонова и Диана Шнайдер уступили японско-российскому дуэту Эна Сибахара/Вера Звонарева со счетом 6:7, 1:6.

Соперницы были на корте 1 час 33 минуты. За это время Самсонова и Шнайдер допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов.

У победительниц один эйс, 2двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

Во втором круге Сибахара и Звонарева сразятся с австралийским дуэтом Кимберли Биррелл/Талия Гибсон.

Интернациональный дуэт в лице Анны Блинковой (Россия) и Камиллы Рахимовой(Узбекистан) в упорной борьбе переиграл тайваньско-китайскую пару Чань Хаочин/Цзян Синьюй — 3:6, 7:5, 7:6 (10:1).

Их противостояние длилось 2 часа 43 минуты. За это время Блинкова и Рахимова не сделали ни одного эйса, допустили 7 двойных ошибок и реализовали 7 из 12 брейк-пойнтов.

На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 23.

Дальше Блинкова и Рахимова сыграют с победителями пары Хейли Баптист/Питон Стирнс (США) и Джессика Бузас Манейро (Испания)/Элизабетта Коччаретто (Италия).