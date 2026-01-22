В следующем круге Хачанову предстоит встреча с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия).

Басаваредди выполнил 10 эйсов при 3 двойных ошибках и не выиграл ни одного брейк-пойнта из 4 заработанных за матч.

Соперники были на корте 1 час 58 минут. Хачанов 15 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов.

Россиянин Карен Хачанов (18-я ракетка мира) во втором круге Australian Open — 2026 легко разобрался с американцем Нишешем Басаваредди (242) — 6:1, 6:4, 6:3.

2.01

Прогнозы•Сегодня 09:00 Боузкова — Свентек. Прогноз и ставка Сможет ли Свентек разгромить Боузкову?

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Теннис•17/01/2026 13:40 Соболенко снова остановится в шаге от титула? Разбор сетки женского Australian Open-2026

Теннис•17/01/2026 12:13 Алькарас без Ферреро, а Медведев снова среди фаворитов: главные интриги мужского Australian Open-2026

Теннис•11/01/2026 18:36 Неделя тенниса: Медведев продлил уникальную серию, а Бублик дебютировал в топ-10

Главные темы сейчас

Теннис•11/01/2026 11:42 Борьба против времени: почему этот сезон станет решающим для Джоковича

Теннис•04/01/2026 17:38 Третий год «Эпохи Синкараса»: чего ждать от Алькараса и Синнера в 2026-м?

Теннис•29/12/2025 01:17 Соболенко проиграла мужчине: старалась, боролась, но всё равно — без шансов

Теннис•26/12/2025 15:05 «Очень рада, что не выгнала его». Как теннисисты и тренеры выбирают друг друга

Теннис•22/12/2025 00:09 Неделя тенниса: Алькарас расстался с Ферреро, а Тьен выиграл Next Gen ATP

Выбор читателей

Футбол•16/01/2026 18:21 Несовместимые миры: почему «Реал» — худший вариант для Юргена Клоппа

Футбол•17/01/2026 18:50 Дело Мудрика: есть ли шанс, что вингер еще сыграет за «Челси»?

Футбол•19/01/2026 22:45 Трансферный дайджест. 13 — 19 января

Прочие•18/01/2026 08:00 Победа Тутберидзе, «русский» пьедестал, проблемы с визами. Итоги ЧЕ-2026

Футбол•17/01/2026 11:00 Улетел, но не обещал вернуться: почему Тикнизяну нельзя назад в РПЛ

Самое интересное

Футбол•15/12/2025 20:32 Моамед Кадер Мейте: подросток-гигант из «Ренна», за которым охотятся «Челси» и «МЮ»

Футбол•15/12/2025 12:31 Звездные войны: пять самых известных конфликтов топ-игроков с клубами АПЛ

Футбол•14/12/2025 22:44 Были друзьями — стали врагами: почему Мбаппе и «ПСЖ» требуют друг от друга сотни миллионов евро

Футбол•14/12/2025 16:33 Рекорд под угрозой: что может помешать Холанну превзойти Ширера