Россиянин Карен Хачанов (18-я ракетка мира) во втором круге Australian Open — 2026 легко разобрался с американцем Нишешем Басаваредди (242) — 6:1, 6:4, 6:3.
Соперники были на корте 1 час 58 минут. Хачанов 15 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов.
Басаваредди выполнил 10 эйсов при 3 двойных ошибках и не выиграл ни одного брейк-пойнта из 4 заработанных за матч.
В следующем круге Хачанову предстоит встреча с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия).