Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась по поводу возможной смены спортивного гражданства.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Я даже не думала об этом. Знаю, например, что Даша Касаткина сменила гражданство. Многие теннисисты перешли играть за другие страны, но пока я просто буду играть так, как есть. У меня не было никаких предложений или чего-то подобного.

Мне это не добавляет давления. Я просто делаю своё дело на корте и фокусируюсь на том, как улучшиться в качестве теннисистки», — заявила Андреева на пресс-конференции.

Напомним, что 18-летняя Андреева в настоящий момент является седьмой ракеткой мира.