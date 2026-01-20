Пятая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча второго круга Australian Open, где сыграет против Варвары Грачевой из Франции.

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина globallookpress.com

«Мы уже играли друг с другом.  Это очень опасный игрок, она может здорово играть на линии, хорошо подавать.  Думаю, для меня самое главное — фокусироваться на своей игре, на подаче.  Неважно, кто соперница, если подача идет, это прекрасно.  На приеме надо быть лучше в первых нескольких ударах розыгрыша», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В матче первого круга казахстанская теннисистка справилась с Каей Юван из Словении.