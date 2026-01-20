В первом круге Australian Open — 2026 казахстанка Елена Рыбакина, занимающая пятую строчку мирового рейтинга, одержала победу над словенской теннисисткой Каей Юван, которая находится на 100-м месте. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Рыбакиной.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Игра продлилась 1 час 13 минут. Рыбакина выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь из десяти брейк-пойнтов. Юван отметилась одним эйсом, допустила шесть двойных ошибок и удачно реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов, заработанных в матче.

В следующем круге турнира Елена Рыбакина встретится с французской теннисисткой Варварой Грачевой.