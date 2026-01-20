Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и датчанка Клара Таусон успешно начали своё выступление на Australian Open 2026 года в парном разряде. В первом туре они обыграли дуэт Людмилы Киченок (Украина) и Кэти Волынец (США) со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Анастасия Павлюченкова globallookpress.com

Матч длился 2 часа 53 минуты. За это время Павлюченкова и Таусон сделали пять эйсов, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. Киченок и Волынец, в свою очередь, выполнили один эйс, допустили восемь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из одиннадцати.

Во втором круге Australian Open 2026 Павлюченкова и Таусон встретятся с победительницами пары Ханьюй Го (Китай) и Кристина Младенович (Франция) против Алисии Паркс (США) и Даяны Ястремской (Украина).