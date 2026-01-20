На хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, который прошел в австралийском Мельбурне, завершился матч первого круга в мужском одиночном разряде.

Карен Хачанов globallookpress.com

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 18-е место в мировом рейтинге и получивший 15-й номер посева, встретился с Алексом Михельсеном из США, который находится на 38-й строчке мирового рейтинга. Встреча завершилась победой Хачанова в упорной борьбе, которая растянулась на пять сетов — 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов сразится с победителем матча между австралийцем Кристофером О'Коннеллом (118-я ракетка мира) и Нишешем Басаваредди из США (242-я ракетка мира).