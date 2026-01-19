Россиянка Оксана Селехметьева (98-я ракетка мира) пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Оксана Селехметьева globallookpress.com

Она в трех сетах переиграла немку Эллу Зайдель (78) со счетом 6:3, 3:6, 6:0.

Соперницы были на корте 1 час 47 минут. Селехметьева сделала 2 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

На счету немки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Дальше Селехметьевой на австралийском мэйждоре будет противостоять победительница игры Зарина Диас (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания).

Американка Аманда Анисимова уверенно разобралась со швейцаркой Симоне Вальтерт- 6:3, 6:2.

Их встреча длилась ровно час. За это время Анисимова не выполнила подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

На счету ее соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.