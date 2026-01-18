Сербский теннисист Новак Джокович открыто признал, что с возрастом его физическая форма и скорость принятия решений на корте ухудшились.

Новак Джокович globallookpress.com

«Понимаю, что уже не могу двигаться так же быстро, как раньше. Может быть, я потерял какие-то доли секунды в скорости реакции и принятии решений по сравнению с тем временем, когда был лидером тура. Это естественный процесс старения. Сейчас моя задача — компенсировать эти изменения. Я должен минимизировать свои слабые стороны и максимально использовать сильные, чтобы продолжать конкурировать на самом высоком уровне — с такими соперниками, как Алькарас, Синнер и другими», — поделился Джокович в интервью сербскому журналисту Саше Озмо.

Кроме того, 38-летний теннисист рассказал, что в межсезонье сотрудничал с экспертом по биомеханике Марком Ковачем, анализируя и улучшая отдельные аспекты своей игры.

Новак Джокович является обладателем 24 титулов «Большого шлема» и в общей сложности завоевал 101 трофей в одиночном разряде за свою карьеру.