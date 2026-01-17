Один из величайших игроков в истории мирового тенниса Новак Джокович сообщил, что пока ему в голову не приходят мысли о завершении спортивной карьеры.

Новак Джокович globallookpress.com

«Я побил практически все рекорды, которые только можно побить в этом виде спорта. Я бесконечно благодарен теннису за предоставленную мне возможность путешествовать по миру и по-настоящему жить своей мечтой. Потому что это моя мечта. Честно говоря, я до сих пор живу своей мечтой. Достижения — это одна из самых сильных мотиваций, которые могут быть.

Это путеводная звезда. Но это не единственная мотивация. Это страсть и любовь к игре. Это взаимодействие с людьми. Это энергия, которую ты чувствуешь, когда выходишь на корт. Этот прилив адреналина, честно говоря, это почти как наркотик. Думаю, многие лучшие спортсмены из разных видов спорта могут это понять.

Меня много спрашивали о том, когда для меня наступит последний день, но я пока не хочу об этом говорить или думать. Я здесь. Я выступаю. Когда это настанет и созреет в моей голове, я поделюсь этим с вами, и мы все сможем обсудить прощальный тур. Сейчас я по-прежнему занимаю четвёртое место в мире и выступаю на самом высоком уровне. Я считаю, что нет необходимости привлекать внимание к этому вопросу, — цитирует слова серба на пресс-конференции перед Открытым чемпионатом Австралии The Tennis Letter.

38-летний Джокович сейчая является 4-й ракеткой мира. За свою карьеру выиграл 24 трофея на турнирах "Большого шлема", в том числе 10 раз на австралийском мэйджоре.