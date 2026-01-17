Лучший на данный момент теннисист мира Карлос Алькарас поставил для себя главную цель на 2026 год.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Как я уже говорил, победа на Australian Open моя главная цель на этот год. Это первый турнир сезона и самая важная задача. Мне интересно посмотреть, как я подготовился, поскольку я хорошо провел предсезонку и подошел к турниру в хорошей форме. Я действительно мотивирован на этот трофей, на то, чтобы показать хороший результат здесь. Поэтому я готовлюсь максимально, насколько это в моих силах, и с нетерпением жду начала турнира», — сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартующим турниром.

Пока лучшим результатом для 22-летнего испанца на Открытом чемпионате Австралии является выход в четвертьфинал. Это единственный мэйджор, который еще не покорился Алькарасу.

В этом году Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля.