Канадская теннисистка Виктория Мбоко высказалась об игре россиянки Мирры Андреевой, с которой ей предстоит сыграть в финале турнира в Аделаиде (Австралия).

Виктория Мбоко globallookpress.com

«То, что делает Мирра, очень мотивирует. Я помню её по юниорским турнирам, мы знакомы уже очень давно, и я вижу, как она прогрессирует. За последние пару лет она сильно выросла как игрок.

Её подъём мотивирует и меня, и многих молодых девочек, которые мечтают играть на таком уровне. Это приятно видеть. Она очень хороший человек, и мы довольно близко дружим вне корта, так что за таким прогрессом всегда приятно наблюдать», — отметила Мбоко на пресс-конференции.

Виктория Мбоко из Канады и Мирра Андреева из России проведут финальную встречу уже завтра, 17 января.