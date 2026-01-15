Девятая ракетка мира Мэдисон Киз из США уступила в четвертьфинале турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде канадке Виктории Мбоко (17) со счетом 54:6, 6:4, 2:6.

Виктория Мбоко globallookpress.com

Соперницы были на корте почти два часа. За это время Киз девять раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Мбоко выполнила четыре эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных за матч.

В полуфинале турнира Мбоко сыграет со 107-й ракеткой мира Кимберли Биррелл из Австралии.