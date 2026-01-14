Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей реакции на боление фанатов против нее.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Надеюсь, в следующем матче публика хоть немного будет меня поддерживать.  В первой игре атмосфера была отличной, я чувствовала поддержку.  Понятно, что в Австралии любят своих теннисистов.  Но когда вижу, что болельщики настроены против меня, я становлюсь злой.  Я ещё больше стараюсь выигрывать.  Доказать, что болельщики неправы.  Показать, что, может быть, вы поддерживаете не того игрока.  Это даёт дополнительную мотивацию мне», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

В настоящий момент 18-летняя Андреева является восьмой ракеткой мира.