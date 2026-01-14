Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей реакции на боление фанатов против нее.

«Надеюсь, в следующем матче публика хоть немного будет меня поддерживать. В первой игре атмосфера была отличной, я чувствовала поддержку. Понятно, что в Австралии любят своих теннисистов. Но когда вижу, что болельщики настроены против меня, я становлюсь злой. Я ещё больше стараюсь выигрывать. Доказать, что болельщики неправы. Показать, что, может быть, вы поддерживаете не того игрока. Это даёт дополнительную мотивацию мне», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

В настоящий момент 18-летняя Андреева является восьмой ракеткой мира.