Завершился матч второго круга хардового турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде. В игре встретились девятая ракетка мира, американка Мэдисон Киз, которая была посеяна под вторым номером, и польская теннисистка Тереза Валентова, занимающая 60-е место в мировом рейтинге.

Мэдисон Киз globallookpress.com

Матч завершился уверенной победой Киз — она выиграла оба сета с разгромным счетом 6:4 и 6:1. Поединок продолжался 1 час 41 минуту.

Теперь Мэдисон Киз встретится с 17-й ракеткой мира, канадкой Викторией Мбоко, которая была посеяна под восьмым номером, в четвертьфинале турнира WTA-500 в Аделаиде.