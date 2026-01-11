Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли стать чемпионами турнира ATP-250 в Гонконге. В финальном матче они уступили итальянскому дуэту Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего со счетом 4:6, 6:2 и 0:1 (10:1).

Карен Хачанов и Андрей Рублев globallookpress.com

Игра продолжалась 1 час 18 минут. За это время Хачанов и Рублев сделали три эйса, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать три брейк-пойнта из шести. Музетти и Сонего показали более стабильную игру: три эйса, ни одной двойной ошибки и успешная реализация двух брейк-пойнтов из трех.

Ранее в одиночном разряде Хачанов проиграл во втором круге, а Рублев уступил Музетти в полуфинале.