Определился первый финалист на мужском теннисном турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Брэндон Накашима globallookpress.com

Это американец Брэндон Накашима (33-я ракетка мира), победивший в полуфинале своего соотечественника Александра Ковачевича (58) со счетом 7:6, 6:4.

Соперники были на корте 1 час 44 минуты. За это время Накашима выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из 3.

На счету Ковачевича 14 эйсов, 4 двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В решающем матче Накашима встретится с победителем встречи Даниил Медведев (Россия) — Алекс Михельсен (США).