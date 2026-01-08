Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, одержала победу над британкой Кэти Бултер, которая находится на 112-й строчке, в матче второго круга турнира WTA-250 в Окленде.

Элина Свитолина globallookpress.com

Игра продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Свитолиной. В ходе матча Элина Свитолина выполнила четыре эйса, сделала четыре двойные ошибки и выиграла пять брейк-пойнтов из десяти. Кэти Бултер дважды подала навылет, также допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Теперь Элина Свитолина встретится с победительницей матча между немецкой теннисисткой Эллой Зайдель и британской спортсменкой Сонай Картал.