В Брисбене завершился матч второго круга турнира WTA-500, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова (10-й посев) обыграла австралийку Эмерсон Джонс (147-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:1.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Игра длилась 1 час 13 минут. Самсонова сделала три эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Джонс выполнила два эйса, но допустила четыре двойные ошибки и выиграла только два брейк-пойнта из трех.

В следующем раунде турнира Самсонова встретится с белоруской Александрой Саснович (113-я ракетка мира).