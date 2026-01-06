Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над Кристиной Букшей во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Арина Соболенко globallookpress.com

Напомним, что первая ракетка мира выиграла с результатом 6:0, 6:1.

«Моя подача определённо работала очень хорошо. Я даже сделала несколько сёрв-энд-воллей, что просто вау, так что да, очень довольна своим уровнем. Рада вернуться. Мне всегда нравится играть перед вами всеми. И да, это было отличное выступление с моей стороны», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Следующей соперницей 27-летней Соболенко станет Сорана Кирстя из Румынии.