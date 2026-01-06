Екатерина Александрова и Мирра Андреева проиграли в четвертьфинале парного турнира WTA-500 в Брисбене. Их соперницами были Анна Данилина (Казахстан) и Александра Крунич (Сербия), которые одержали победу со счетом 6:1, 6:3.

Мирра Андреева globallookpress.com

Матч длился всего 51 минуту. Российские теннисистки выполнили два эйса, допустили семь ошибок на подаче и смогли реализовать только один брейк-поинт. Соперницы, в свою очередь, дважды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и удачно использовали пять из семи брейк-поинтов, которые им представились.

В полуфинале турнира Данилина и Крунич встретятся с победителем матча между парами Бадоса Хиберт и Арина Соболенко с одной стороны, и Кристина Букша и Эллен Перес — с другой.