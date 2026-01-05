Россиянин Даниил Медведев (13-я ракетка мира) успешно стартовал на турнире серии ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Даниил Медведев globallookpress.com

В двух сетах он переиграл венгра Мартона Фучовича (54) в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

Соперники были на корте 1 час 10 минут. На счету Медведева 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Венгр не выполнил ни одного эйса, сделал 2 двойные ошибки и взял 2 брейк-пойнта из 4.

В следующем круге Медведеву предстоит противостояние с американцем Фрэнсисом Тиафо.

