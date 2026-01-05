Россиянка Анна Блинкова(62-я ракетка мира) покидает теннисный турнир серии WTA-500 в австралийском Брисбене.

Анна Блинкова globallookpress.com

В первом круге в двух сетах она уступила белоруске Александре Саснович (114) со счетом 5:7, 1:6.

Соперницы были на корте почти полтора часа. За это время Блинкова ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Саснович также не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге турнира Саснович сразится с датчанкой Кларой Таусон.