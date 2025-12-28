18-летняя российская теннисистка, занимающая девятое место в мировом рейтинге, Мирра Андреева, поделилась своими карьерными целями.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Я стремлюсь выиграть несколько турниров "Большого шлема" и быть запоминающейся теннисисткой. Мне важно оставаться собой, быть любознательной на корте и скромной, как Рафаэль Надаль», — сказала Андреева в эфире Story10.

В 2025 году Мирра Андреева одержала победы на турнирах категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). В парных соревнованиях вместе с Дианой Шнайдер она квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.