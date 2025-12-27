На выставочном турнире World Tennis Continental Cup, который проходил в китайском Шэньчжэне, китайская теннисистка Ван Синьюй одержала победу над второй ракеткой мира из Польши Игой Швентек. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Ван Синьюй.

Ван Синьюй globallookpress.com

Турнир в Шэньчжэне состоится с 26 по 28 декабря. Участники турнира будут разделены на две команды в соответствии с регламентом соревнований: сборную Европы и сборную мира.

В сборную Европы вошли польская теннисистка Ига Швентек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступят российский спортсмен Андрей Рублев, представительница Казахстана Елена Рыбакина, а также китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.