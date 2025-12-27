Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над Валентином Вашеро в матче выставочного турнира в китайском Шэньчжэне.

Андрей Рублёв globallookpress.com

«В теннисе, когда кажется, что матч уже сделан, и каким-то образом ты делаешь два хороших удара, соперник немного промахивается, и ты каким-то образом возвращаешься в игру, а потом в итоге побеждаешь.

Я очень рад вернуться, мне правда очень приятно играть перед вами. Всегда чувствую себя очень желанным гостем, так что огромное спасибо вам», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Участники турнира разделены на две команды: сборную Европы и сборную мира. В сборную Европы входят полька Ига Швентек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли.

За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублев, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, а также китайские спортсмены Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.