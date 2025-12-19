Швейцарский теннисист Стэн Вавринка объявил о том, что завершит карьеру по окончании сезона-2026.

Стэн Вавринка
Стэн Вавринка globallookpress.com

«Последний рывок.  Каждой книге нужен конец.  Пришло время написать заключительную главу моей карьеры профессионального теннисиста. 2026 год станет моим последним годом в туре.

Я хочу завершить это путешествие на максимально позитивной ноте.  У меня все еще есть мечты, связанные с этим видом спорта.  Я наслаждался каждым моментом, который мне подарил теннис, особенно теми эмоции, которые я испытываю, играя перед вами.  С нетерпением жду встречи с вами еще раз, в любой точке мира», — написал Вавринка на своей странице в социальной сети.

Напомним, что 40-летний Вавринка ранее был третьей ракеткой мира.  В его активе есть три победы на турнирах «Большого шлема».