Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о победе над Еленой Рыбакиной из Казахстана в 1/4 финала турнира в Ухане (6:3, 6:3).

Арина Соболенко globallookpress.com

«Она отличная теннисистка, очень милая девушка. Всегда сложно играть против нее. У нас большая история личных встреч — это всегда настоящие битвы. Играть с ней всегда захватывающе, она всегда заставляет меня выкладываться на максимум, чтобы одержать победу. Я очень довольна сегодняшней игрой, счастлива выиграть и безумно благодарна за поддержку на трибунах — спасибо, что пришли! » — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

В следующем круге 27-летняя белоруска сыграет с американкой Джессикой Пегулой.