Французский теннисист Артур Риндеркнеш вышел в полуфинал турнира в Шанхае, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Риндеркнеш выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник отметился восемью эйсами, тремя двойными ошибками и не смог воспользоваться ни одним из трёх брейк-пойнтов.

В следующем раунде 30-летний француз сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым (Россия) и Алексом Де Минауром (Австралия).