Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале турнира в Шанхае.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Да, я знал, что против Алекса все будет непросто. У нас будут длинные розыгрыши. Кажется, уже в третьем или четвертом гейме у нас было пару таких, и я подумал: "Черт, это будет долгий день". Но я доволен тем, как сыграл — в решающие моменты действовал очень надежно. Отлично бил, часто оказывал на него давление. Второй сет был тяжелым, но в концовке я сумел показать свой лучший теннис. Очень доволен своим уровнем.

Буду фаворитом в полуфинале против Медведева? В теннисе это не имеет значения. Как мы видим, в любой день можно проиграть кому угодно и обыграть кого угодно. Конечно, если играешь против таких, как Синнер или Алькарас, они обычно фавориты. Но вот Синнер здесь проиграл. Да, он снялся из‑за судорог, но все равно проиграл. Такое случается со всеми. Так что не важно, кто фаворит», — отметил Медведев в интервью на корте.

В полуфинале Даниил сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнехем, который в четвертьфинале победил Феликса Оже-Альяссима.