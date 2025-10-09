Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане.

Ига Свентек globallookpress.com

Вторая ракетка мира в двух сетах обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии — 7:6, 6:4

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. За это время экс-первая ракетка мира реализовала четыре брейк-пойнта из шести, выполнила семь подач навылет и допустила две двойные ошибки. Швейцарке удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти, выполнить один эйс. Она также допустила две двойные ошибки.

В 1/4 финала Ига Швёнтек сыграет с восьмой сеяной итальянской спортсменкой Жасмин Паолини.