Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», польская теннисистка Ига Свентек отметилась уникальным достижением в 2025 году. 7 октября на турнире в Ухане она уверенно обыграла чешку Мари Боузкову со счетом 6:1, 6:1, оформив свою 60-ю победу в сезоне.

Ига Свентек globallookpress.com

Свентек продолжает серию успешных сезонов. В 2022 году полька одержала 67 побед, в 2023-м — 68, а в 2024-м — 64. Благодаря этому Свентек стала первой теннисисткой XXI века, сумевшей выиграть 60 и более матчей на протяжении четырех сезонов подряд. Последний раз аналогичное достижение демонстрировали Линдсей Дэвенпорт и Мартина Хингис в период с 1997 по 2001 годы.

На данный момент Свентек занимает 2-е место в рейтинге WTA.