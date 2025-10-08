Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над Ленером Тьеном в 1/8 финала турнира в Шанхае (Китай).

«Это был нереально тяжелый матч. Я дважды проигрывал Ларнеру, это сидело в голове. Он один из тех игроков, которые заставляют тебя до конца играть каждый мяч, затем еще один мяч и так далее. В какой‑то момент ты можешь допустить ошибку, перестать верить в себя. Против Тьена действительно тяжело играть. Я очень рад, что победил. Это было что‑то сумасшедшее», — отметил Медведев на корте.

В следующем круге Медведев сыграет с Алексом де Минором из Австралии.