В Ухане (Китай) завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-1000. Россиянка Людмила Самсонова уверенно переиграла Эмилиану Аранго из Колумбии — 6:1, 7:5.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Самсонова оформила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов.

Её соперница также подала один эйс, сделала три двойные ошибки и сделала один брейк.

Во втором круге турнира Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Захаровой и американкой Софьей Кенин.