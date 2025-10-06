Французский теннисист Артур Риндеркнеш высказался о победе над Александром Зверевым в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Артур Риндеркнеш globallookpress.com

«На Уимблдоне у меня была первая победа над игроком из топ-5 на турнире "Большого шлема" — над Сашей, и вот это повторилось. Думаю, мне везёт против него и я могу показывать свой лучший теннис. Чтобы выиграть у такого игрока, как Саша, который много лет держится на третьем месте, очень стабильный и сильный теннисист, мне нужно играть на своём лучшем уровне. Очень доволен», — приводит слова Риндеркнеша официальный сайт ATP.

Следующим соперником Риндеркнеша будет представитель Чехии Иржи Легечка.