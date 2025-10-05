На данный момент Полина Кудерметова является 76-й ракеткой мира.

У Томовой было два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Матч длился 1 час 9 минут. Кудерметова отметилась тремя эйсами, пятью двойными ошибками и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.

Российская теннисистка Полина Кудерметова прошла в основную сетку турнира WTA-1000 в Ухане (Китай). В финале квалификации она обыграла Викторию Томову со счетом 6:4, 6:1.

1.92

Прогнозы•Послезавтра 13:30 Зверев — Риндеркнеш. Прогноз и ставка Зверев снова проиграет Риндеркнешу?

Теннис•01/10/2025 15:53 Неделя тенниса: колоссальный прогресс Медведева, Алькарас выиграл очередной титул и «наехал» на ATP

Теннис•22/09/2025 00:20 Неделя тенниса: Итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а Александрова дошла до финала в Сеуле

Теннис•15/09/2025 10:52 Неделя тенниса: триумф 17-летней Йович, крупнейший титул Селехметьевой и финалисты Кубка Дэвиса

Теннис•05/01/2025 21:10 Прорыв Полины Кудерметовой, показательные поражения Мирры и Джоковича, провал Рублева и уникальная победа Мюллера

Главные темы сейчас

Теннис•08/09/2025 02:07 Алькарас сокрушил Синнера в финале US Open: чересчур уверенная победа над «искусственным интеллектом»

Теннис•31/08/2025 16:49 Неделя тенниса: ужасный Медведев, драма Хачанова и новый имидж Алькараса

Теннис•23/08/2025 13:42 US Open-2025: главные интриги турнира

Теннис•19/08/2025 00:20 Неделя тенниса: «Мастерс» без финала, возрождение Кудерметовой и французский гений

Теннис•10/08/2025 14:45 Неделя тенниса: Прорыв Хачанова, крупнейший титул Шелтона и новая звезда женского тура

Выбор читателей

Бои•02/10/2025 11:53 Махачев не допустит ошибок Белала. Маддалену ждет тяжелая ночь на UFC 322

Футбол•02/10/2025 03:19 «Барселона» рискнула — и поплатилась: «ПСЖ» наказал каталонцев на выезде

Футбол•30/09/2025 11:09 Оправданий больше нет: цифры разоблачают кризис Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Футбол•29/09/2025 19:09 Трансферный дайджест. 23 — 29 сентября

Футбол•Сегодня 02:14 Восемь голов, два ВАР и разъярённый Карпин: «Локо» увёз безумную победу с «ВТБ Арены»

Самое интересное

Футбол•29/07/2025 15:48 От Златана и Анри до Джеррарда и Маркеса. 10 лучших и 10 худших назначенных игроков в истории МЛС

Футбол•29/07/2025 14:31 Имиджевые права Дибалы, медосмотр Виллиана и другие трансферные провалы «Тоттенхэма»

Футбол•28/07/2025 15:24 Без лишнего шума. Незаметные трансферы в АПЛ, которые удивили

Футбол•25/07/2025 12:35 Лучше бы в Мадриде сидели: худшие трансферы из «Реала» в АПЛ