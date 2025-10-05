Российская теннисистка Полина Кудерметова прошла в основную сетку турнира WTA-1000 в Ухане (Китай). В финале квалификации она обыграла Викторию Томову со счетом 6:4, 6:1.
Матч длился 1 час 9 минут. Кудерметова отметилась тремя эйсами, пятью двойными ошибками и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.
У Томовой было два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Основная сетка турнира стартует 6 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.
На данный момент Полина Кудерметова является 76-й ракеткой мира.