Представитель Чехии Якуб Меншик не вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае. Он уступил Йесперу де Йонгу из Нидерландов со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.

Якуб Меншик globallookpress.com

Матч длился 2 часа 28 минут. Меншик сделал 17 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных.

Де Йонг отметился 13 эйсами, тремя двойными ошибками и двумя реализованными брейк-пойнтами из девяти.

В следующем круге де Йонг встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.