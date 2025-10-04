Российский теннисист Даниил Медведев вспомнил свою эмоциональную реакцию на поражение в первом круге US Open 2025. Француз Бенжамену Бонзи одолел уроженца Москвы в пяти сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Это было немного из чувства отчаяния. И в то же время я подумал: "Фанам это, наверное, понравится". На самом деле в сумке осталась одна ракетка, о чём я не знал. Конечно, был разочарован результатом, тем, как чувствовал себя на корте, тем, как вёл себя на корте.

Хотел выплеснуть разочарование, наверное, не прямо на корте, но у меня судороги, и я не мог встать. Это точно был акт отчаяния и знак того, что мне нужно новое начало», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

После окончания встречи Медведев долгое время бил свою ракетку, которая в итоге разломалась практически пополам.

Медведев является 18-й ракеткой мира.