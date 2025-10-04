Чемпионка Australian Open-2025 Мэдисон Киз обеспечила себе участие в Итоговом чемпионате WTA, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Мэдисон Киз globallookpress.com

Киз стала пятой теннисисткой, квалифицировавшейся на турнир. Ранее в число участников попали Арина Соболенко (Беларусь), Ига Свентек (Польша), а также американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова.

В 2025 году Киз выиграла Открытый чемпионат Австралии и турнир категории WTA-500 в Аделаиде. В Итоговом чемпионате сыграют восемь лучших теннисисток сезона.

Киз на данный момент является шестой ракеткой мира.